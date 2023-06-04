تمكن رجال الجمارك في مركز العبدلي الحدودي من ضبط عربي مغادراً الكويت في طريقه إلى جمهورية العراق بحوزته ملابس عسكرية تخص جهات عسكرية متنوعة وعدد (247) طلقة.

وفي التفاصيل: وصلت مركبة يقودها وافد عربي إلى منفذ العبدلي الحدودي، في طريقه للمغادرة إلى جمهورية العراق، فقام أحد المفتشين الجمركيين بإخضاع المركبة للتفتيش، وتم العثور على "عفش" وبالتدقيق عليه عُثر على ملابس عسكرية تخص أكثر من جهة عسكرية وعدد (247) طلقة كانت مخبأة بداخلها.



وبناء عليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة وقد اثنى مدير عام الادارة العامة للجمارك بالإنابة السيد اسامة خليل الشامي على رجال جمارك العبدلي لما يقومون به من جهد يشكرون عليه.