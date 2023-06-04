باشر قطاع المالية والإدارية في بلدية الكويت بناء على توجيهات مدير عام البلدية، تفعيل دور أقسام الدعم المالي والإداري بأفرع البلدية بالمحافظات، لتقليص الدورة المستندية ، في ما يتعلق ببدل الموقع للمهندسين والوظائف ذات الطابع الهندسي.

وأعلن المدير العام بالوكالة المهندس سعود الدبوس، عن تطبيق الربط الالكتروني في فرع بلدية محافظة الاحمدي كأول فرع يستخدم الربط الآلي لإصدار قرارات الصرف المالي لبدل الموقع لمهندسي البلدية .

وقال الدبوس إن عمليه الربط الإلكتروني بين إدارة شؤون الموظفين وقسم الدعم المالي والإداري بفرع بلدية محافظة الأحمدي ، خطوة في الطريق الصحيح ، مبينا أهمية عمل قرارات صرف بدل الموقع بفرع البلدية، واعتماده مباشرة من إدارة شؤون الموظفين، ثم إحالته لإدارة الشؤون المالية لصرف البدل .

وأضاف: نعمل على استكمال الربط ليشمل باقي أفرع البلدية في المحافظات خلال المرحلة المقبلة بهدف تقليص الدورة المستندية لصرف بدل الموقع بعد إجراء الربط بالكامل واختصار مدة إصدار القرارت الخاصة ببدل الموقع إلى يوم أو يومين فقط ، بعد أن كانت تصل إلى فترات طويلة نتيجه لطول الدورة المستندية لإقراره.

ودعا مدير عام البلدية إلى اتخاذ كافة الإجراءات التي تسهّل عمل القطاع المالي والإداري ، ومخاطبة ديوان الخدمة المدنية لإدراج بدل الموقع في تقارير الراتب للمستحقين من مهندسين ووظائف ذات الطابع الهندسي.