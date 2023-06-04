منصور السلطان - عبد الله قنيص

بناء على المقترح المقدم من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد ، وافق ديوان الخدمة المدنية بعد التنسيق مع وزارة الصحة على منح بدل عدوى للموظفين المدنيين الكويتيين بالإدارة العامة لأمن المطار- إدارة جوازات المطار وكذلك العاملين بالإدارة العامة لأمن المنافذ البرية من القائمين على إنهاء إجراءات دخول وخروج وتبصيم المسافرين بالمنافذ (النويصيب / السالمي / العبدلي).

‏هذا، وقد وجه معاليه بسرعة انهاء إجراءات الصرف للمستحقين متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.