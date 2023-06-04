العجمي: الصالة تخدم 23 ألف موظف و75 ألف طالب وطالبة

عبدالعزيز الفضلي

أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حمد العدواني، أن الوزارة تسعى لتطوير خدماتها، من خلال صالات خدمة المراجعين في المناطق التعليمية الست، مشدداً على ضرورة أخذ ملاحظات ومقترحات المواطنين والمراجعين بعين الاعتبار، والعمل على تنفيذها، مؤكداً في الوقت نفسه على سعي الوزارة الحثيث نحو التحول الرقمي وإلغاء المعاملات الورقية.

جاء ذلك خلال افتتاحه صباح اليوم صالة المراجعين في الإدارة العامة بمنطقة الفروانية التعليمية، واطلاعه على ما تقدمه من خدمات للمراجعين وكذلك الخدمات لكبار السن وذوي الهمم، إلى جانب خدمات الشؤون الوظيفية لاستخراج الشهادات بجميع أنواعها، إضافة إلى أن هناك أقساما متعددة تخدم العاملين في المدارس تبلغ 161 مدرسة، بما فيها من الهيئتين التعليمية الإدارية والطلبة.

وقال العدواني إننا نسعى لتطوير الخدمات وتسهيل عمل المراجعين، والارتقاء بمستوى الخدمات الإدارية في المناطق التعليمية، لتكون على أعلى مستوى كما نعمل على رفع مستوى الجودة والكفاءة للموظفين لخدمة المراجعين، تنفيذا لتطلعات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف الأحمد الصباح، الذي وجهنا بتقديم خدمات مميزة تسهم في تخفيف الصعوبات عن المواطنين.

وشدد الوزير على "أننا نعمل على ضرورة النظر في أي ملاحظات ومقترحات من قبل المواطنين والمراجعين، بروح من الإيجابية، وتطبيقها- قدر الإمكان - والسعي نحو التحول الرقمي وإلغاء المعاملات الورقية، وتبسيط الإجراءات، وتقديم الخدمات لكبار السن ولذوي الهمم بشكل ميسر".

وأوضح بأن "الهدف من صالة المراجعين هو تبسيط الإجراءات، والاستفادة من خدمات وزارة التربية التي تقدمها للمعلمين والموظفين والطلبة وأولياء الأمور، بهدف تسهيل العمل، بما يختصر الوقت والجهد"، متقدماً بالشكر لجميع العاملين في منطقة الفروانية على جهودهم، آملاً لهم التوفيق والنجاح في خدمة وطنهم الغالي.

من جانبه ذكر مدير عام منطقة الفروانية التعليمية محمد عايض العجمي ان ادارة المنطقة حريصة على تسهيل وتبسيط الاجراءات وتقديم الخدمات الالكترونية للمراجعين مبينا لدينا ٢٣٢٠٠ موظف وموظفة في الوظائف الاشرافية والادارية تخدمهم الصالة اضافة الى 75 الف طالب وطالبة يدرسون في ١٦١ مدرسة وروضة اطفال .

وقال العجمي ان افتتاح الصالة يأتي لمواكبة التطور والتقدم والتجديد في المنطقة و توفير الخدمات للمراجعين بشكل اكثر سهولة ومرونة وفي مكانا رحب يتسع للجميع، مبينا ان المسؤولية التربوية تحتم علينا بما لا يدع مجالا للشك على خدمة المراجعين والمواطنين وذلك في ظل طفرة تكنولوجية يشهدها العالم.

واضاف العجمي ان وزير التربية حريص على توفير افضل الاجواء لخدمة المراجعين مشيراً الى اننا نعمل في المنطقة وبجهود جميع العاملين على توفير الخدمات باقل وقت وبشكل يتماشى مع سرعة الزمن والتحدي ولا تقتصر الخدمة على اولياء الامور وابنائنا الطلبة بل تشمل الخدمات لكل الموظفين والعاملين بمنطقة الفروانية التعليمية من معلمين واداريين وفنيين وايضاً خصصنا ركن خاص لكبار السن وذوي الهمم .

واستعرض العجمي الخدمات التي تقدم في الصالة ومنها تقديم طلبات النقل للمتعلمين بين المدارس ورياض الأطفال واستخراج شهادة راتب واستمرارية وتدرج وظيفي ولمن يهمه الأمر بأنواعها والمجالس الطبية والمرضيات وتخفيف العمل اضافةً الى التراسل الإلكتروني بين الجهات الحكومية وإصدارختم الصادر والوارد وكذلك إصدار شهادات دراسية للمتعلمين.