أعلن الجيش الكويتي أن القوة البحرية ستنفذ رماية تدريبية بالذخيرة الحية خلال الفترة من 5 إلى 8 يونيو الحالي من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة السادسة مساء.

وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش في بيان صحافي اليوم الأحد، إن الرماية ستنفذ في ميدان الرماية بمسافة 16.5 ميل بحري شرق رأس الجليعة امتدادا لجزيرة قاروه وبمسافة 6 أميال بحرية شرق رأس الزور امتدادا إلى جزيرة أم المرادم.

ودعت جميع المواطنين والمقيمين من مرتادي البحر إلى عدم الاقتراب من المنطقة المذكورة خلال الفترة المعلنة حرصا منها على سلامة الجميع.