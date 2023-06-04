برعاية نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف، وبحضور وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م.هاشم الرفاعي وكبار القادة، أقيم في قاعة الشهداء بمعسكر الصمود حفل تخريج دورة الطلبة الضباط الأطباء ودورة الطلبة ضباط الطب المساعد والهندسة الطبية ودورة الطلبة ضباط الميدان حملة الشهادة الجامعية ودورة الوكلاء المرشحين لرتبة ملازم.

ونقل وكيل الحرس الوطني للخريجين تهنئة سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني، والشيخ فيصل النواف نائب رئيس الحرس الوطني، معربا عن سعادته أن تنضم إلى الحرس الوطني كوكبة جديدة من الضباط لمساندة إخوانهم في السلاح.

ووجه إلى الخريجين كلمة أكد فيها أن الولاء والانتماء للوطن هو أغلى ما يمتلكه الإنسان، وهدفنا هو الدفاع عن هذه الأرض الكريمة وتحقيق الأمن والأمان لمواطنيها في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد أمير البلاد المفدى القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.

من جانبه، ألقى مدير مديرية التدريب العميد الركن راشد فهد سالم كلمة أكد فيها تنفيذ توجيهات قيادة الحرس الوطني بترجمة أهداف الوثيقة التوجيهية 2025 " حماية وسند" بالارتقاء بالحرس الوطني في شتى المجالات العسكرية والإدارية والفنية وتأهيل كوادره علمياً وعسكرياً، ليقوموا بواجباتهم بكل كفاءة واقتدار.

ودعا الخريجين إلى اكتساب الخبرة من الذين سبقوهم والامتثال للأوامر والتعليمات التي تصدر من رؤسائهم. مشددا على الالتزام بمبادئ وقيم ديننا الحنيف وقال: "كونوا صورة مشرفة للحرس الوطني".

ثم قام الضباط الجدد بأداء القسم ، متعهدين بالذود عن الوطن والتضحية بالنفس والنفيس، وفي الختام قام سعادة وكيل الحرس الوطني بتكريم أوائل الدورات.