عبدالعزيز الفضلي

انطلقت اليوم اختبارات الثانوية العامة لطلبة وطالبات الصف الثاني عشر للتعليم الديني للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2022/2023، وقد أدى الطلبة مادة النحو والصرف.

وقال مدير إدارة التعليم الديني أنور عبدالغفور : بدأت الاختبارات التحريرية لطلاب الصف الثاني عشر في مدارس إدارة التعليم الديني، وتقدم لاختبار اليوم ما يقارب 1200 طالب وطالبة من التعليم الديني.

وأكد أن لجان الاختبارات في مدارس التعليم الديني سارت بانتظام والتزام في مواعيد دخول الطلاب، وتوزيع الاختبارات في الوقت المحدد لها، وذلك بجهود جميع العاملين في مدارس إدارة التعليم الديني، مضيفًا أنه تم تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب أثناء الاختبار، كما تم توفير دروس تقوية في الفترة المسائية لجميع المواد الدراسية، وقد تواجد المعلمون في الصباح الباكر للرد على جميع استفسارات الطلاب .

ومن جانبه أكد رئيس لجنة ثانوية عبدالرحمن السميط في المعهد الديني محمد الرشيدي، أن لجنة عبدالرحمن السميط تتكون من 15 لجنة فرعية، ولجنة خاصة ضمت 110 طلاب صباحي و 90 طالب مسائي و 31 طالب منازل ، داعيا الطلاب إلى الالتزام بقوانين ولوائح الغش، التي ستطبق في الاختبارات بشكل حازم، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في الاختبارات.

وبدورها ذكرت رئيسة لجنة اختبارات الثانوية العامة في المعهد الديني ( قرطبة ) شريفة العنزي أنه تقدم اليوم لأداء الاختبار 243 طالبة ودارسة مقسمين على النحو الآتي : 103 طالبات من معهد قرطبة الديني الصباحي و 40 دارسة من معهد قرطبة الديني المسائي، و 88 دارسة من مركز الفروانية المسائي و 4 دارسات من منازل منطقة حولي التعليمية، و 8 دارسات من منطقة العاصمة التعليمية .

وأوضحت العنزي أنه تم الاستعداد لهذه الانطلاقة بخطة عمل مسبقة و بتوجيهات من مدير إدارة التعليم الديني أنور عبد الغفور، وتم تنظيم الفصول واللجان بما يكفل أداء الاختبارات بانسيابية و أجواء من الهدوء والتركيز متمنيةً لأبنائنا الطلبة والطالبات التوفيق والنجاح، و أن تكلل جهودهم بكل ما يصبون إلية من تحقيق الأمنيات والطموحات