عبدالكريم العبدالله

استقبلت مستشارة وزير الصحة د.حنان بوعباس مجلس ادارة الجمعية الكويتية للتصوير الطبي لبحث مجموعة من المطالبات المستحقة لاختصاصي الاشعة.

وقال رئيس الجمعية الكويتية للتصوير الطبية علي العدواني إنه تمت مناقشة العديد من المطالبات التي وعدت د. بوعباس بعرضها على وزير الصحة، ومن أهمها المطالبة باستحداث هيكل تنظيمي ووظيفي وإداري واضح المعالم مبني على معايير مهنية تخدم مصلحة المهنة وتعمل على تطويرها وأهمها استحداث إدارة تقنيي الاشعة وذلك فيما يخدم المنظومة الصحية، مشيرا الى انه تمت المطالبة بهيكل تنظيمي وإداري منفصل عن الأطباء يخلق بيئة عمل جاذبة ويحل من مشكلة العزوف عن التخصص والاستقالات المستمرة.

ولفت الى أن الجمعية طالبت بصفة الاستعجال بالنظر بالتعليمات الصادرة في فبراير الماضي فيما يخص إيقاف العمل بنظام «بدل الراحة» في الاجازات والعطل الرسمية والمعمول به منذ 2014 وإصدار التعاميم اللازمة لحفظ حقوق اختصاصي الاشعة.

وبين أن الجمعية حريصة على تفعيل دور الهيئة الكويتية للتخصصات الطبية بإدراج برامج تدريبية واكلينيكية لرفع مستوى الكفاءة للاختصاصين. وطالبت بزيادة مقاعد الابتعاث لاستكمال الدراسات العليا وحرصت على إعادة النظر في البدل الدراسي.

وشدد العدواني على أهمية تخصص الاشعة لما له من دور في المنظومة الصحية، حيث ان مجال الاشعة مهم في تشخيص نسبة 70٪؜ الى 77٪؜ من الامراض الحادة والمزمنة؛ ولذلك يجب خلق حوافز لاستقطاب الكوادر الوطنية لهذا التخصص من خلال إعادة النظر في الرواتب والمستحقات المالية وإعادة النظر في بدل الخفارة وكادر الاشعة.

وأكد على دور رئيس الاختصاصيين في قسم الاشعة في تنظيم العمل ومراقبة سير العمل وطالب بمنحه بدل الاشراف لما يتحمله من أعباء وظيفية.

وأوضح العدواني انه تمت مناقشة أهمية إعادة النظر في الاعمال الممتازة والعمل الإضافي للاختصاصيين ومنح بدل سكن وبدل تأثيث اسوة بالاطباء والصيادلة، فضلا عن أهمية التقاعد المبكر لما للأشعة من تأثيرات بيولوجية على المدى الطويل للعاملين قي مجال الاشعة وإعادة النظر في نهاية الخدمة.

وبين أن د.حنان بوعباس استمعت للمطالبات والمقتراحات وحرصت على نقلها لوزير الصحة د.أحمد العوضي وإعداد التقارير اللازمة والعمل على ما يحمل صفة الاستعجال، وذلك للحفاظ على حقوق الموظفين، وتوفير بيئة صحية مناسبة تكفل الحفاظ على سير العمل على مستوى عال من الكفاءة.