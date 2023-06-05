ودع باريس سان جرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم السبت نجمه بطل العالم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ولم يكن الوداع لائقا بصافرات الاستهجان وخسارة أمام كليرمون 2-3 في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة.



افتتح المدافع الإسباني سيرجيو راموس التسجيل لفريق العاصمة (16) في مباراته الأخيرة قبل أن ينضم إلى قافلة المغادرين مع ميسي، وأضاف هداف الدوري كيليان مبابي الثاني (21 من ركلة جزاء)، لكن كليرمون رد بثلاثية تناوب على تسجيلها يوهان غاستيان (24)، الجزائري مهدي زفان (45+1)، وغريجون كي (63).



وتوج مبابي هدافا للدوري الفرنسي للموسم الخامس تواليا مع 29 هدفا، ليعادل الرقم القياسي لجان بيار بابان الذي حقق لقب الهداف بين 1988 و1992 مع مرسيليا.



وقبيل المباراة، أعلن سان جرمان أن ميسي سيرحل عن صفوفه بعد المباراة.



وضمن نادي نانت استمراره لموسم آخر في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، بفوزه على أرضه على أنجيه 1-0، وبالتالي الحكم على أوكسير بالهبوط بعدما خسر على أرضه أيضا أمام لنس 1-3، علما أن الأخير ضمن مشاركته في دوري الأبطال الموسم المقبل بحلوله ثانيا بفارق نقطة عن سان جرمان (85 مقابل 84)، فيما سيخوض مرسيليا الثالث (73) الأدوار التمهيدية للمسابقة القارية.



في المقابل، فاز رين وليل بآخر تذكرتين إلى المسابقات الأوروبية، إذ أنهيا الموسم في المركزين الرابع والخامس تواليا.



ولم يتمكن موناكو من خطف أي بطاقة أوروبية، بخسارته المفاجئة أمام تولوز 1-2، ليبقى في المركز السادس مع 65 نقطة.