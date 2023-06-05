ضمن فعاليات حملة «الرياضة أفضل وقاية» وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التبغ الذي أقيم تحت عنوان «نزرع الغذاء وليس التبغ»، أقامت الجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان وبالتعاون مع الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان «كان» بطولة كرة قدم نظمتها أكاديمية هايدو الرياضية، حيث شارك بالبطولة أكثر من 100 لاعب تزيد أعمارهم على 17 عاما من الشباب الكويتي الطموح والمتميز، والذي يسعى للمحافظة على لياقته وصحته من خلال المشاركة بالبرامج والأنشطة الرياضية المختلفة.



وأفاد مدير أكاديمية هايدو عبدالله خالد، بأن البطولة تميزت بإثارة كبيرة وروح معنوية عالية، وحماس كبير من جميع الفرق المشاركة، مؤكدا أن البطولة كانت فرصة لإبراز المواهب ومهارات الشباب بكرة القدم، ومضيفا أن التعاون مع حملة «كان» منذ أكثر من 6 سنوات يعتبر من أهم المبادرات التي قامت بها «هايدو»، لاسيما أنها تعمل على رفع معدل الوعي الصحي والحفاظ على البناء البدني للفرد ما يؤهله لأن يحافظ على صحته.



الجدير بالذكر، أن هايدو «كان» تنظم العديد من الأنشطة الرياضية لصالح رفع معدل التوعية المجتمعية من أمراض السرطان ومن ضمنها مسابقة «نزل وزنك»، وهي مستمرة طوال العام، كما ستنظم هايدو بطولة سباحة للبراعم بنادي كاظمة الخميس المقبل بمشاركة العديد من الجهات المعنية منها نادي الصم، كما سيتم تنظيم دورة اللياقة البدنية بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة خلال شهور الصيف.