احتفظ لايبزيغ بلقب مسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم بفوزه على أينتراخت فرانكفورت 2-0 السبت في المباراة النهائية على الملعب الأولمبي في العاصمة برلين.



وفرض مهاجم لايبزيغ الفرنسي كريستوفر نكونكو نفسه نجما للمباراة النهائية بافتتاحه التسجيل (71) بعد عام من تسجيله هدف التعادل في مرمى فرايبورغ 1-1 فارضا سيناريو ركلات الترجيح خرج منها لايبزيغ فائزا 4-2.



ورغم الضغوط التي مارسها فرانفكورت في الشوط الثاني، ضاعف لايبزيغ النتيجة عبر المجري دومينيك سوبوسلاي بعد تمريرة من نكونكو (85).



وهو النهائي الرابع للايبزيغ في 5 سنوات، حيث بات أول فريق، باستثناء بايرن ميونيخ، يحتفظ بلقبه منذ شالكه في 2001 و2002.



وكان لايبزيغ خسر نهائي المسابقة أمام بايرن عام 2019 وبوروسيا دورتموند 2021.



من جهته، فشل فرانكفورت الذي بقي حاملا للقب الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) حتى الأربعاء عندما توج إشبيلية الإسباني على حساب روما الإيطالي، في إحراز لقبه الأول في الكأس منذ 2018 عندما تغلب على بايرن ميونيخ 3-1.



كما أفسد لايبزيغ رحيل مدرب فرانفكورت النمساوي أوليفر غلاسنر عن صفوفه مع نهاية الموسم، حيث كان يأمل أن يغادر على وقع الفوز السادس بالمسابقة.



وقال المدير الرياضي في لايبزيغ ماكس إيبرل عقب نهاية المباراة: «هناك الكثير من المشاعر، في الشوط الأول كان الأمر يتعلق بشكل أساسي بتجنب ارتكاب الأخطاء وعدم استقبال هدف. استحققينا الفوز، على ما أعتقد. لم تكن مباراة نهائية مثيرة للغاية، لكن كان هناك تشويق طوال الوقت».