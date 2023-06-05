بيروت ـ منصور شعبان وخلدون قواص



أكد البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي «مباركة كل خطوة باتجاه التوافق والتفاهم بعيدا عن المقولة البغيضة«غالب ومغلوب»، فهذا أمر يؤدي الى شرخ خطير، فيما المطلوب واحد وحدة لبنان ووحدة شعبه وخيرهما».



وقال في عظة الأحد: «نذكرهم بالأخلاقية وبمسؤوليتهم عن هدم الدولة وتعطيل المؤسسات الدستورية وإفقار الشعب وإذلاله وتهجيره وكفره بوطنه»، مضيفا: «لو يستحضرون الله لكانوا انتخبوا رئيسا في فترة الشهرين من نهاية عهد الرئيس السابق ميشال عون».



وتابع: «لو يستحضرون الله بعد مضي 8 أشهر على الفراغ والانهيار الكامل لسارعوا الى التفاهم والتوافق على انتخاب رئيس ونبارك كل خطوة في هذا الاتجاه بعيدا عن المقولة البغيضة»غالب ومغلوب«، فهذا أمر يؤدي الى شرخ خطير فيما المطلوب واحد وحدة لبنان ووحدة شعبه وخيرهما».



في المقابل، رد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، على كلام الراعي بالقول: ان «مخافة الله تمر بالتلاقي السياسي في لبنان وليس بالخارج، بما في ذلك ضبط ساعة مجلس النواب على المضمون، لأن المقامرة بموقع الرئاسة أسوأ جريمة عند الله والناس، ومخافة الله تفترض حماية موعد انتخاب الرئيس من ديموقراطية العسس الدولي المطبوخة بالسم، والمفروض وطنيا تأمين تسوية واضحة لا ترك لبنان للعبة يناصيب دولية، ويجب أن يفهم البعض أن المجتمع الدولي بورصة خراب، وتاريخ الحرب الأهلية كشف لنا زيف العالم الذي تعامل مع لبنان كمتراس وخطوط تماس وصناديق طائفية ولعبة مقابر دولية ومشاريع استنزاف لا نهاية لها، وما نريده إنقاذ لبنان الكيان والمؤسسة الجامعة».



وأضاف ان «المعركة السياسية اليوم معركة سيادة ووطن وانتماء على قاعدة العيش المشترك والمصالح الوطنية، وهو عين ما قدمته وتقدمه المقاومة كضامن استراتيجي للبنان، وهو عين ما يقوم به الثنائي الوطني اليوم، والحل بمجلس النواب كمؤسسة دستورية ضامنة للسيادة اللبنانية والشراكة الوطنية، ومن يضيع طريق مجلس النواب لن ينفعه كل العالم».



وختم: نريد رئيس عيش مشترك لا رئيس تحدي، لأن التحدي بهذا البلد يأخذنا نحو الخراب، ومصالحنا واحدة مسلمين ومسيحيين ولا نقبل بكسر أحد، ومصالحنا الوطنية فوق كل اعتبار وكفانا اتهامات، والمطلوب حماية الجسور لا تدميرها، والعين على تسوية وطنية واضحة لأن مطابخ الخارج مسمومة جدا».