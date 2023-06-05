حقق نادي سيلتك الاسكتلندي لكرة القدم الثلاثية المحلية بإحرازه مسابقة الكأس، بفوزه على إينفرنيس 3-1 في النهائي السبت.



ويدين سيلتك بهذا الفوز لأهداف الثلاثي كيوغو فوروهاشي (38)، وليل عبادة (65)، وجوتا (90+1).



وحقق سيلتك ثلاثية الدوري وكأس الرابطة والكأس للمرة الثامنة في تاريخه، منها خمسة في المواسم السبعة الماضية.



وسبق لسيلتك أن أحرز لقب كأس مسابقة الرابطة في 26 فبراير بفوزه على غريمه رينجرز 2-1، كما حسم لقب الدوري في مايو الماضي قبل 4 مراحل من نهاية الموسم.



إلى ذلك، رفض آنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لسيلتك، التفكير في الوقت الراهن في اهتمام توتنهام هوتسبير الإنجليزي بخدماته، ويعد بوستيكوجلو أحد أبرز المرشحين لتولي المهمة في النادي اللندني.