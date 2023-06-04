أكد وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بالإنابة رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية مناف الهاجري أن الكويت ستقوم بتمديد خفضها الطوعي البالغ 128 ألف برميل يوميا حتى نهاية ديسمبر 2024.



وقال الهاجري في تصريح نقله بيان صادر عن وزارة النفط إن هذا الخفض الطوعي يأتي كإجراء احترازي بالتنسيق مع الدول المشاركة في اتفاق (أوپيك بلس) التي سبق أن أعلنت في شهر أبريل عن تخفيضات طوعية.



وذكر أن هذا الخفض الطوعي سيكون من مستوى الإنتاج المطلوب حسبما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري الـ35 لـ«أوپيك بلس» الذي عقد في وقت سابق من اليوم.