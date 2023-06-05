كتب مجدي عبدالرحمن



أكدت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد أمام مجلس الشيوخ في جلسته أمس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية أن الدولة تعول على القطاع الخاص في تسريع عجلة النمو الاقتصادي وتنشيط الأسواق، مشيرة إلى تبني الخطة مستهدفات طموحة للاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 600 مليار جنيه عام 2024/2023، بنسبة تناهز 36% من الاستثمارات الكلية المستهدفة مقابل نسبة متوقعة عام 2022/ 2023 في حدود 31%، ونسبة فعلية 29% عام 2021/ 2022، مضيفة أن الاستثمارات العامة الثابتة تقدر بنحو 1050 مليار جنيه، بنسبة 64% من الاستثمارات الكلية يخص الجهاز الحكومي نحو 587 مليار جنيه بنسبة 56%، والهيئات الاقتصادية 384 مليار جنيه بنسبة 37%، والشركات العامة 79 مليار جنيه بنسبة 7%.



وقالت د.هالة السعيد ان معدل النمو الاقتصادي المتوقع بنحو 4.1% في عام 23/ 2024 مقابل معدل نمو متوقع 4.2% في عام 2023/2022، موضحة أن تلك التقديرات جاءت متشابهة مع تقديرات جميع المؤسسات الدولية، والتي تشير إلى توقع تحقيق مصر معدل نمو يتراوح بين 4% - 4.3% عامي 22/ 2023



وقالت السعيد إنه وعلى الرغم من أن معدل النمو المقدر بالخطة والذي يبلغ 4.1%، وهو أقل مما كان مستهدفا من قبل في ظل الظروف العادية والذي قدر حينها بـ 5% ـ 5.5% إلا أنه أعلى من معدلات النمو المتوقعة في غالبية الدول، وأعلى من المتوسط العام المحقق على مستوى الاقتصاد العالمي في عامي 2023،2022، وهما 3.4% و2.8% على التوالي.



وأضافت السعيد أنه من المقدر أن يصل الناتج المحلي الإجمالي في عام الخطة إلى نحو 11.84 تريليون جنيه بالأسعار الجارية مقارنة بـ 9.8 تريليون جنيه قيمة الناتج المتوقع للعام السابق (2023/2022)، مسجلا نسبة نمو 4.1% بالأسعار الثابتة.



وحول المؤشرات القطاعية أشارت السعيد إلى توقع تحقيق معدلات نمو مرتفعة في ناتج خمسة قطاعات تتمثل في الاتصالات بنسبة 16.8%، والسياحة بنسبة 12%، وقناة السويس بنسبة 11.9%، والتشييد والبناء بحوالي 6%، والخدمات الصحية بنسبة 5.2%، وخدمات التعليم بنسبة 5.1%، والزراعة بنسبة 4.1%.



متابعة أنه لتحقيق معدل النمو الاقتصادي المنشود، فإن الخطة تستهدف زيادة الاستثمارات الكلية لتصل إلى 1.8 تريليون جنيه شاملة التغير في المخزون مقابل استثمارات قدرها 1.32 تريليون جنيه في العام السابق 2022/2021، بنسبة نمو تصل الى 36%.