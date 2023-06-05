عبدالعزيز الفضلي



انطلقت أمس اختبارات الثانوية العامة لطلبة وطالبات الصف الثاني عشر للتعليم الديني للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2022/2023، وقد أدى الطلبة مادة النحو والصرف.



وقال مدير إدارة التعليم الديني أنور عبدالغفور إن عدد الطلبة والطالبات المسجلين في هذه الاختبارات يبلغ 1200 طالب وطالبة، مضيفا ان لجان الاختبارات في مدارس التعليم الديني سارت بانتظام والتزام بمواعيد دخول الطلاب، وتوزيع الاختبارات خلال الوقت المحدد لها، وذلك بجهود جميع العاملين بمدارس إدارة التعليم الديني.



وأكد أنه تمت تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب أثناء الاختبار، كما تم توفير دروس تقوية في الفترة المسائية لجميع المواد الدراسية، وقد تواجد المعلمون في الصباح الباكر للرد على جميع استفسارات الطلاب، مشيرا إلى أن فترة الاختبارات المقررة تتخللها أيام راحة للطلبة منتصف الأسبوع على أن يكون الاختبار النهائي يوم 22 الجاري.



وعلى صعيد بعض لجان الاختبار، ذكر رئيس لجنة ثانوية عبدالرحمن السميط في المعهد الديني محمد الرشيدي أن لجنة عبدالرحمن السميط تتكون من 15 لجنة فرعية، ولجنة خاصة ضمت 110 طلاب للصباحي و90 طالبا للمسائي و31 طالبا مسجلا بنظام المنازل، داعيا الطلاب إلى الالتزام بالقوانين واللوائح الخاصة بالاختبارات بشكل حازم، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في الاختبارات.



بدورها، ذكرت رئيسة لجنة اختبارات الثانوية العامة في المعهد الديني (قرطبة) شريفة العنزي أنه تقدمت أمس لأداء الاختبار 243 طالبة، منهن 103 طالبات من معهد قرطبة الديني الصباحي و40 دارسة من معهد قرطبة الديني المسائي، و88 دارسة من مركز الفروانية المسائي و4 دارسات من منازل منطقة حولي التعليمية، و8 دارسات من منطقة العاصمة التعليمية.



وأوضحت العنزي أنه تم الاستعداد لهذه الانطلاقة بخطة عمل مسبقة، وتم تنظيم الفصول واللجان بما يكفل أداء الاختبارات بانسيابية وأجواء من الهدوء والتركيز، متمنية لأبنائنا الطلبة والطالبات التوفيق والنجاح، وأن تكلل جهودهم بكل ما يصبون إليه من تحقيق الأمنيات والطموحات.