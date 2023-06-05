أسامة دياب



وصف سفير الهند لدى البلاد د.آدارش سوايكا جولة المشاورات متعددة الأطراف الأولى التي عقدت مؤخرا مع الكويت والأمم المتحدة بالمثمرة للغاية، لافتا الى أنها المشاورات الأممية الأولى متعددة الأطراف على الإطلاق بين الهند والكويت، كما أن البلدين تبادلا وجهات النظر حيال مختلف الملفات والقضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، آملا أن تزيد هذه اللقاءات من ترسيخ المواقف المشتركة. وأشار سوايكا في تصريح للصحافيين على هامش مهرجان تذوق الأطباق المصنوعة من حبوب الدخن بمناسبة شهر الدخن العالمي في مطعم مغل محل بمنطقة شرق إلى المشاورات السياسية بين البلدين والتي عقدت في العاصمة الهندية الشهر الماضي، مبينا أنها ركزت على تنويع مجالات التعاون في قطاعات النفط والغذاء والصناعات الدوائية والقطاع الصحي والسياحة الطبية والتعاون في المجال الفضائي وتكنولوجيا المعلومات، والقطاعات التي قد تحتاج اليها الكويت. ولفت إلى أن بلاده تولي اهتماما كبيرا لنشر الوعي بفوائد حبوب الدخن والتعريف بالقيمة المضافة لها سواء في الهند أو في مختلف دول العالم، موضحا أن زراعة حبوب الدخن بمختلف أنواعها تلقي رواجا كبيرا في الهند والعديد من دول آسيا وأفريقيا، حيث يعتبر مصدرا من مصادر الطبيعية للأمن الغذائي في الهند، نظرا لارتفاع مستوى البروتين فيه، فضلا عن قدرته على التكيف مع الظروف المناخية الصعبة ولا يحتاج سوى الحد الأدنى من المياه والأسمدة، مقارنة بالحبوب الأخرى.