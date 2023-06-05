عاطف رمضان



أكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الدولة لشؤون الاسكان مطلق أبو رقبة سعي المؤسسة العامة للرعاية السكنية لخوض تجربة المطور العقاري في المدن الجديدة بما يتناسب مع القوانين المعمول بها في الكويت والتعاون مع مجلس الأمة، لاسيما بعد نجاح التجربة في عدد من دول الخليج.



وقال أبو رقبة خلال مشاركته في منتدى قطر العقاري 2023 ضمن نسخته الأولى والذي يعقد خلال الفترة من 4 إلى 5 يونيو الجاري إن نظام المطور العقاري من شأنه تقليل فترة الانتظار أمام اصحاب الطلبات الاسكانية وتوفير الرعاية المناسبة لهم بالتعاون مع القطاع الخاص والمصرفي وشركات التطوير العقاري، لافتا الى ان تطبيق فكرة «المحور الاستثماري» في المدن السكنية الجديدة يوفر لها خدمات متكاملة سواء خاصة بالبنية التحتية أو المرافق الترفيهية والتجارية، تسهم في دعم ميزانية «السكنية» من خلال عوائد مالية سنوية ما يوفر الضغط على ميزانية الدولة.



ولفت في حديثه إلى قرار شراء الطاقة المتجددة من الغير الذي سيصدر قريبا واستفادة اصحاب العقارات من هذه الخطوة، مبينا ان المواطن سيتمكن بعد اصدار القرار المرتقب خلال أيام من بيع الطاقة المتجددة لوزارة الكهرباء سواء الناتجة من القسائم السكنية او الشاليهات او المزارع وغيرها باستثناء القطاعين الحكومي والصناعي.



وتوقع أن تطرح الوزارة عبر هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص مشروع الشقايا نهاية العام الحالي بعد انتهاء اللجنة المشتركة بين الوزارة والهيئة من دراستها، متوقعا ان تبلغ قدرة المشروع الانتاجية 4400 و4500 ميغاواط.