أسامة أبوالسعود



أعلن وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د.عامر الرطام ان جميع جهات الدولة أكملت استعداداتها للعرس الديموقراطي غدا الثلاثاء.



وأكد الوزير الرطام في تصريحات للصحافيين ان وزارة العدل وجميع جهات الدولة من الداخلية والإعلام وغيرها بذلت جميع الجهود لإتمام هذا العرس الديموقراطي، لافتا إلى ان وزارة العدل هيأت جميع السبل التي تضمن إجراء هذه العملية بطريقة قانونية سليمة. وأوضح وزير العدل د.عامر الرطام ان هذه الإجراءات بدأت منذ فترة وتكللت بالوصول الى نهايتها حاليا على أفضل صورة حتى يتم الانتهاء من العرس الديموقراطي.