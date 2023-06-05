التقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله في ديوان عام الوزارة منسق الأمم المتحدة لمبادرة البحر الأسود لنقل القمح والحبوب عبدالله دشتي، والتي تم إطلاقها من قبل أوكرانيا وتركيا وروسيا والأمم المتحدة بتاريخ 22 يوليو 2022 بهدف السماح باستئناف الصادرات الأوكرانية من القمح والمواد الغذائية والأسمدة بما في ذلك الأمونيا، عبر ممر إنساني بحري آمن، حيث قدم خلال اللقاء استعراضا لآخر مستجدات آلية عمل المبادرة وأهميتها في الحفاظ على استقرار الأمن الغذائي العالمي.



من جانبه، أكد وزير الخارجية خلال اللقاء دعم الكويت لكل الجهود والمساعي الدولية الرامية إلى حفظ وصون الأمن الغذائي العالمي والتوصل إلى حل سلمي دائم للأزمة في أوكرانيا ينهي التبعات التي يتكبدها العالم جراء الحرب الدائرة فيها.



من جانب آخر، تسلم وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله نسخة من أوراق اعتماد سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى الكويت آن كوينستين، وذلك خلال اللقاء الذي تم أمس في ديوان عام الوزارة.



وأعرب الوزير عن أطيب تمنياته بالتوفيق في أداء مهام عملها وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع الكويت بالاتحاد الأوروبي المزيد من التقدم والازدهار، كما تم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك. وتسلم وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية لدى الكويت د.سيد جبريل. وتمنى الوزير للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار، كما تم خلال اللقاء بحث التطورات على الساحة في إثيوبيا.



وتسلم وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله نسخة من أوراق اعتماد سفير الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية لدى الكويت نور الدين مريم. وتمنى الوزير للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين المزيد من التقدم والازدهار، كما تم خلال اللقاء بحث التطورات على الساحة الجزائرية.