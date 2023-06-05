أعلنت رابطة جراحة القولون والمستقيم في الكويت عن نجاح 10 عمليات جراحية معقدة لأورام القولون والمستقيم خلال فعاليات المؤتمر الأول الذي أقامته الرابطة بالتعاون مع وزارة الصحة ومشاركة عدد من الخبراء العالميين من الولايات المتحدة وأيرلندا.



وقال رئيس الرابطة استشاري الجراحة العامة وجراحة القولون والمستقيم بمستشفى مبارك د.عبدالله الحداد في تصريح صحافي أمس إن المؤتمر أقيم على مدى 3 أيام وتضمن ورشة عمل جراحية صعبة ومعقدة تتعلق بأورام القولون والمستقيم تمت جميعها بنجاح كبير، موضحا أن مثل هذه الورش التي تستضيف خبراء عالميين تحدث نقلة نوعية كبيرة في المجال الجراحي من خلال نقل الخبرات وتبادل المعلومات وتدريب وصقل مواهب المتدربين من الأطباء.



ولفت إلى أن المؤتمر تخلله ورشة علمية لتدريب الأطباء على استخدام الأدوات الجراحية الجديدة، مبينا أن المؤتمر كان يضم أيضا عدة أنشطة ومحاضرات علمية فضلا عن تقديم محاضرة في جامعة الكويت حول التطور في التعليم الطبي بأميركا والتغيرات الجارية بالتعاون مع قسم الجراحة بالجامعة، مؤكدا أن سرطان القولون والمستقيم هو الأكثر انتشارا في الكويت ويصيب الأعمار المتوسطة في الرجال، إذ يأتي في المرتبتين الأولى والثانية على مستوى جميع الأعمار بعد سرطان البروستاتا.



وبين أن هناك من 400 إلى 500 حالة سرطان قولون ومستقيم سنويا في الكويت، مؤكد أهمية إجراء الفحص المبكر لاكتشافها ورفع نسب الشفاء، مشيرا إلى أهمية برامج التوعية في منع انتشار المرض والقضاء عليه عن طريق الفحوصات الاستكشافية وعمل المنظار لاكتشاف اللحميات الصغيرة في القولون أو المستقيم، وعند اكتشافها مبكرا يمكن القضاء عليها ومن ثم القضاء على المرض.