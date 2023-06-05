دارين العلي



رفعت لجنة إعداد وتنفيذ استراتيجية «ترشيد» استهلاك الكهرباء والماء، التي شكلها الوكيل المساعد لقطاع مراكز المراقبة والتحكم بالتكليف برئاسة فاطمة حياة، خطتها ورؤيتها الإستراتيجية بشأن موسم الصيف الحالي إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الإسكان مطلق أبو رقبة.



وقالت مصادر مطلعة إن اللجنة عهد إليها إعداد إستراتيجية تفصيلية قابلة للتطبيق تحقق توجه الوزارة نحو ترشيد استهلاك الكهرباء والماء في اطار زمني محدد لاعتمادها ومتابعة تنفيذها، وذلك من خلال تشكيل فرق لتنفيذ الأهداف التي ستحددها اللجنة، والتي تعنى بمجالات الاعلام والتوعية والدراسات الفنية لتطبيقات ترشيد الاستهلاك ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات وأي مجالات أخرى قد تستجد، وكذلك إعداد سياسات الترشيد في استهلاك الكهرباء والماء الخاصة بمختلف فئات العملاء.