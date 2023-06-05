برعاية وحضور محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد، تنظم محافظة الأحمدي الحملة الرابعة للتبرع بالدم والتي ستنطلق فعالياتها في الواحدة ظهر يوم الجمعة 9 يونيو الجاري وتستمر الى السابعة مساء في «الكوت مول» بمنطقة الفحيحيل، بالتعاون مع إدارة خدمات نقل الدم بوزارة الصحة، وبدعم مستمر من بنك برقان.



وفي هذا السياق، قال مدير المكتب الفني بالمحافظة ومنسق الحملة إبراهيم الفودري، إن الحملة تتزامن مع اليوم العالمي للتبرع بالدم 2023 وشعارها «قطرة من دمك.. حياة لغيرك»، حيث تعبر وبصدق عن الهدف الذي تنشده محافظة الأحمدي وهو المساهمة في إنقاذ حياة الآخرين عبر زيادة المخزون الاستراتيجي للدم ومشتقاته، خاصة مع بداية فصل الصيف، حيث يشهد ذلك المخزون نقصا الى حد كبير، مثمنا في هذا الصدد الجهود الرسمية والأهلية والتطوعية التي تسهم في تحقيق هذا الهدف الإنساني النبيل، خاصة بعد نجاح الحملات الثلاث التي تم تنظيمهما خلال الأعوام الماضية، وحظيت بإقبال جماهيري لافت محققة حصادا قياسيا من الكميات المتبرع بها وعدد المتبرعين.



وتوجه الفودري بالشكر الى المشاركين والداعمين على كل الجهود التي تصب جميعها في خدمة المجتمع، داعيا الجميع الى المشاركة في التبرع بالدم والمساهمة في إنقاذ حياة المرضى بوجه عام.