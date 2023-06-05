محمد راتب



قام وزير الصحة د.أحمد العوضي أمس بزيارة ميدانية إلى محمية وادي الباطن إحدى المحميات الخمسة الخاضعة لبرنامج مشاريع إعادة تأهيل البيئة البرية التي تقوم بتنفيذها الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، ممثلة في إدارة تأهيل البيئة البرية والبحرية التابعة لقطاع الثروة النباتية.



وتفقد خلال الجولة بحضور نائب المدير العام لشؤون الثروة النباتية ومدير عام الهيئة بالتكليف ناصر تقي، القطع الزراعية التي تمت زراعتها بأنواع من النباتات الفطرية الكويتية، مشيدا بدور فريق العمل المشرف على مشاريع إعادة تأهيل البيئة البرية في الهيئة الفعال في إنجاح خطة الزراعة ضمن برنامج زمني محدد، وجهودهم المبذولة في ذلك العمل.