وزعت شركة «لولو هايبرماركت»، سلسلة الهايبر ماركت الرائدة في الكويت والمنطقة، الجوائز على الفائزين في حملة «مهرجان الأطعمة لولو»، خلال حفل توزيع الجوائز الكبير الذي أقيم في فرع الري.



وتم الاحتفاء في الحدث الذي أقيم 3 يونيو بنجاح المهرجان وتقدير الفائزين في المسابقات والمنافسات العديدة التي أقيمت خلال الحملة.



وحاز «مهرجان الأطعمة لولو»، الذي بدأ 24 مايو، اهتمام هواة الطعام في جميع فروع الهايبرماركت بالكويت، من خلال عرض مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية عالية الجودة بأسعار مذهلة وتنظيم مسابقات ومنافسات مثيرة كجزء من المهرجان.



ومن بين المسابقات كانت مسابقات الطبخ في المأكولات العربية والهندية والإيطالية والفلبينية والقارية، بالإضافة إلى تحضير الحلويات التي سمحت للمشاركين بعرض مواهبهم في الطهي، وشملت الفعالية أيضا مسابقات مثيرة أخرى مثل «واو سيد الطهاة» و«تحدي الكيك» و«الشيف الصغير» و«مسابقة الباريستا».



وعلاوة على ذلك، وتماشيا مع العام الدولي للحبوب الصغيرة 2023، تم تنظيم مسابقة خاصة للأطعمة الصحية باستخدام الحبوب الصغيرة في 28 مايو، وهدفت المسابقة إلى تعزيز أهمية الحبوب الصغيرة وتشجيع اتباع عادات غذائية صحية، وتم افتتاح معرض عن تنوع ومرونة الحبوب الصغيرة بمناسبة المسابقة من قبل السفير الهندي أدارش سوايكا، الذي قدم أيضا الجوائز للفائزين في مسابقة الأطعمة الصحية.



وشارك في حفل توزيع الجوائز الإدارة العليا لشركة «لولو الكويت» بالإضافة إلى رعاة الحملة، وعبر فائزو المسابقات والمنافسات المختلفة عن شكرهم لـ «لولو هايبر» على تنظيم هذه الفعالية الكبيرة التي احتفت بالتميز في الطهي والخيارات الغذائية الصحية، وقدمت الجوائز السخية للفائزين في المراكز الأول والثاني والثالث بكل فئة، وقسائم هدايا بقيمة 100 دينار و75 دينارا و50 دينارا على التوالي.