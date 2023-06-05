أكدت البلدية أن اقتراح تخصيص أرض لغرض إنشاء مسلخ متكامل لخدمة منطقة كبد ومزارع الهجن لابد أن يتم من خلال الهيئة العامة للزراعة.



وأوضحت البلدية في ردها على الاقتراح المقدم من العضو عبدالله العنزي، بشأن تخصيص أرض لغرض إنشاء مسلخ متكامل يخدم منطقة كبد ومزارع الهجن، ان الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية هي الجهة المسؤولة عن المنطقتين، كما أنها الجهة التي قامت بوضع المخطط العام للمنطقتين والذي تم اعتماده والمتضمن على قسائم للمسالخ.



وعليه، فإن طلب إنشاء مسالخ جديدة لخدمة المنطقتين المذكورتين أعلاه يجب أن يتم اقتراحه من قبل الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية كونها الجهة المسؤولة وبحسب حاجتها للمسالخ في هذه المنطقة، كما يلزم عليها مخاطبتنا بمقترح موقع المسلخ مبين فيه الإحداثيات بصيغة (KTM) حتى نتمكن من دراسة الطلب بالشكل المناسب.