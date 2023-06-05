بداح العنزي



قالت رئيس اللجنة المشتركة بين القانونية والمالية والبيئة م.علياء الفارسي، انه تم استكمال مناقشة مواد الباب الثاني «النظافة العامة» وشروط وضوابط جمع ونقل النفايات، منها تأهيل ناقلي النفايات والتزامهم، حيث تم التطرق إلى التزام البلدية بالتأكد من مدى التزام ناقلي النفايات ببنود العقد المبرم مع البلدية والاشتراطات والمعايير الخاصة بنقل النفايات والأنقاض، بالإضافة إلى تحديد مسار الآليات الناقلة لها لمكان معالجتها ومتابعة سير تلك الآليات من مرحلة الرفع حتى مرحلة الاستقبال والمعالجة.



وأضافت م.الفارسي: تم استحداث باب جديد في اللائحة «معالجة وتدوير النفايات»، وهو معني بمهام إدارة شؤون البيئة في البلدية تمهيدا لتكون هناك لائحة خاصة تضم النظافة وخدماتها وإدارة النفايات البلدية الصلبة، وذلك من خلال لجنة مشتركة من أعضاء اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي وأعضاء اللجنة البيئية في المجلس البلدي وفريق مشكل من الجهاز التنفيذي متكامل يضم الهيئة العامة للبيئة.