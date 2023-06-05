باشر قطاع المالية والإدارية في البلدية بناء على توجيهات المدير العام بالوكالة م.سعود الدبوس تفعيل دور أقسام الدعم المالي والإداري في أفرع البلدية بالمحافظات لتقليص الدورة المستندية، فيما يتعلق ببدل الموقع للمهندسين والوظائف ذات الطابع الهندسي.



وأعلن م.سعود الدبوس، عن تطبيق الربط الالكتروني في فرع بلدية محافظة الاحمدي كأول فرع يستخدم الربط الآلي لإصدار قرارات الصرف المالي لبدل الموقع لمهندسين البلدية.



وقال الدبوس إن عمليه الربط الالكتروني بين إدارة شؤون الموظفين وقسم الدعم المالي والاداري بفرع بلدية الاحمدي خطوة في الطريق الصحيح، مبينا أهمية قرارات صرف بدل الموقع بفرع البلدية، واعتماده مباشرة من إدارة شؤون الموظفين ثم إحالته للشؤون المالية لصرف البدل.



وأضاف: نعمل على استكمال الربط ليشمل باقي افرع البلدية في المحافظات خلال المرحلة المقبلة بهدف تقليص الدورة المستندية لصرف بدل الموقع بعد اجراء الربط بالكامل واختصار مدة إصدار القرارات الخاصة ببدل الموقع الى يوم أو يومين فقط، بعد أن كانت تصل الى فترات طويلة نتيجة لطول الدورة المستندية لإقراره.



ودعا الى اتخاذ كل الاجراءات التي تسهل عمل القطاع المالي والإداري، ومخاطبة ديوان الخدمة المدنية لإدراج بدل الموقع في تقارير الراتب للمستحقين من المهندسين والوظائف ذات الطابع الهندسي.