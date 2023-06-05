محمد الجلاهمة - عبدالله قنيص



أسفرت حملات قطاع المرور في الفترة من 27 مايو حتى 2 يونيو، عن تحرير 37376 مخالفة وضبط 78 حدثا بدون رخصة، كما ضبط 77 مخالفا استوقفوا على خلفية مخالفات جسيمة، كما تم توقيف 13 شخصا بحالة غير طبيعية وبحوزتهم مخدرات، وجرت إحالتهم إلى الادارة العامة لمكافحة المخدرات.



من جهة أخرى، نفذت الإدارة العامة لشرطة النجدة حملات أمنية ومرورية في جميع المحافظات لضبط مخالفي القانون ولتحقيق الأمن والأمان لكل أفراد المجتمع، حيث أسفرت الإحصائية الأسبوعية للحملات التي تم تنفيذها الأسبوع الماضي، عن إحالة 19 شخصا بحالة غير طبيعية و9 مركبات مطلوبة لجهة الاختصاص، كما قامت دوريات شرطة النجدة بالتعامل مع 6 حالات سرقة وتقديم المساعدة الإنسانية لعدد 77 حالة.



من جهة اخرى، نفذت إدارة متابعة المخالفين حملة على منطقة الفحيحيل أسفرت عن ضبط (9) مخالفين لقانون الاقامة منهم (6) تغيب و(3) بدون إثبات، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية بحقهم.