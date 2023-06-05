عبدالكريم أحمد



قضت دائرة الجنح في المحكمة الكلية بتغريم مواطن 100 دينار عن تهمتي ضرب قريبته وزوجها على نحو محسوس وسبهما علنا، وببراءة الأخيرين من تبادل الضرب والسب معه، مع إحالة الدعوى المدنية المقامة منهما إلى المحكمة المختصة.



وتتلخص الدعوى، حسبما دلت عليه التحريات، في قيام المتهم باستدعاء قريبته إلى الخارج والتعدي عليها ضربا، وعندما حاول زوجها التدخل حدث بينهما تشابك استدعى تدخل المارة قبل أن يذهب الطرفان إلى المستشفى لأخذ تقارير طبية بإصاباتهما.



هذا، ودفع وكيل الزوجين المحامي محمد جدعان أمام المحكمة، بتوافر سبب من أسباب الإباحة بحق موكليه، مبينا أنهما كانا في حالة دفاع عن نفسيهما، كما دفع بإنكارهما الاتهامات المسندة إليهما وبعدم توافر أركانها، في وقت اعترف فيه المتهم بالاتهامات الموجهة إليه.