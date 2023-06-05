محمد الجلاهمة



تسبب حادث تصادم باص ونساف رمل على طريق الجهراء صباح امس، في وفاة وافد، فيما كتبت النجاة لـ 8 وافدين آخرين.



‏من جهتها، ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في قوة الإطفاء العام، انه ورد بلاغ صباح امس الى إدارة العمليات المركزية يفيد بوجود حادث تصادم بين مركبتين.



وأوضحت الإدارة أن العمليات المركزية وجهت مركز إطفاء الجهراء إلى موقع البلاغ، وعند وصول الفرقة تبين أنه حادث تصادم بين باص نقل ركاب ونساف رمل على طريق الجهراء مما أسفر عن حالة وفاة وافد وإخراج 8 أشخاص بحالة سليمة، وتم تسليمهم الى الجهات المعنية.