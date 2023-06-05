أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر أن شركة نفط الكويت حصلت على موافقة الجهاز المركزي للمناقصات العامة لاستئجار خدمات الطائرات العامودية، وذلك للسنوات المقبلة بعد انتهاء العقد الحالي.



ووفقا للمصادر، فإن العقد السابق كان مع شركة فاكون لخدمات الطيران، حيث قامت الشركة بتزويد شركة نفط الكويت بثلاث مروحيات هيليكوبتر من طراز ليوناردو AW169 الخفيفة والمتوسطة المزدوج، بموجب عقد مدته خمس سنوات.



وأدخلت «نفط الكويت» خدمة الهيليكوبتر منذ عام 2019 ويتم استخدامها على نطاق واسع في الحقول النفطية شمال البلاد والحقول البحرية بعد تنفيذ عمليات الحفر البحري، بما في ذلك الإسعاف الجوي، وإنفاذ القانون، وعمليات النقل التنفيذي للشركات، وجمع الأخبار الإلكترونية.



وخلال السنوات الماضية تم إنشاء جميع البنى التحتية اللازمة، بما في ذلك بناء حظيرة جديدة لإيواء طائرات الهيليكوبتر الثلاث وإنشاء مرافق لتنفيذ عمليات صيانة الخطوط والصيانة الأساسية من هذا النوع.



من جهة ثانية، وافق الجهاز لشركة نفط الكويت، على طرح مناقصة خدمات صيانة لمرافق الإنتاج لمناطق شرق الكويت.



إلى ذلك، طرحت شركة البترول الوطنية الكويتية مناقصة أعمال التوريد والتركيب لتحديث وتطوير البوابات الأمنية في مصفاتي ميناء عبدالله وميناء الأحمدي، كما صدرت الموافقة لطرح مناقصة اتفاقية تزويد شركة البترول الوطنية ببرمجيات من مايكروسوفت لمدة ثلاث سنوات.



شمائل الشارخ مديراً للعلاقات العامة في «مؤسسة البترول»



أصدر الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف السعود الصباح تعميما إداريا يقضي بتعيين شمائل عبدالعزيز الشارخ لتصبح مديرا للعلاقات العامة في مؤسسة البترول الكويتية، وذلك اعتبارا من اليوم (الإثنين) الذي يوافق 5 يونيو 2023.