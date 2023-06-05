شريف حمدي



قفزت سيولة البورصة الكويتية أمس بنسبة 41%، بمحصلة إجمالية 52.8 مليون دينار ارتفاعا من 37.4 مليون دينار في جلسة الخميس الماضي، وكان لافتا استحواذ سهم بيت التمويل الكويتي (بيتك) على 49% من اجمالي السيولة المتدفقة للسوق.



إذ استحوذ السهم على 25.9 مليون دينار من خلال تداول 36.4 مليون سهم نفذت من خلال 1513 صفقة، ليسجل ارتفاعا بنسبة 1.2% بواقع 9 فلوس ليغلق عند 719 فلسا.



ويرجع السبب في زيادة التعاملات على السهم لإعلان سابق نشرته بورصة الكويت في 21 مايو الماضي يفيد بتنفيذ بيع أوراق مالية من الأسهم المصدرة لبيت التمويل الكويتي «بيتك» لصالح النيابة العامة، وأنه تحدد يوم امس الأحد 4 يونيو لبيع 61.87 مليون سهم من الأسهم المصدرة عن «بيتك»، على ان يتم البيع من خلال نظام التداول، وخلال ساعات التداول المعتادة لمدة 3 أيام بدأت من تاريخ امس.



وكانت جلسة افتتاح الأسبوع امس ايجابية على مستوى المؤشرات والمتغيرات، إذ ارتفعت المؤشرات بشكل جماعي بواقع 1.2% لمؤشر السوق الأول بإضافة 91 نقطة للمكاسب السابقة ليصل إلى 7571 نقطة، فيما تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.3% بانخفاض 19.6 نقطة ليصل إلى 5424 نقطة، وارتفاع المؤشر العام بنسبة 0.9% بمكاسب 61 نقطة ليصل إلى 6848 نقطة.



وارتفعت كذلك احجام التداول بنسبة 27% بتداول 162.6 مليون سهم ارتفاعا من 128 مليون سهم في جلسة ختام الاسبوع الماضي.



أكبر مكاسب البورصة في جلسة امس، كانت القيمة السوقية وذلك من خلال إضافة 360 مليون دينار بنسبة ارتفاع 0.8% ليصل إجمالي القيمة إلى 40.441 مليار ديار ارتفاعا من 40.081 مليار دينار نهاية الأسبوع الماضي.



وقاد ارتفاعات السوق 9 قطاعات حققت مؤشراتها الوزنية مكاسب متفاوتة واغلقت باللون الأخضر، تصدرها قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.4%، فيما تراجعت المؤشرات الوزنية لـ4 قطاعات تصدرها الطاقة بـ2.03%.



وبنهاية جلس امس الايجابية، سجلت اسهم 70 شركة ارتفاعات مقابل التراجع لأسهم 45 شركة، واستقرت أسعار أسهم 11 شركة، ولم يجر التداول على أسهم 24 شركة.