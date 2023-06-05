أعلن البنك التجاري الكويتي عن استمرار تقديم خدماته المصرفية للعملاء خلال عطلة الانتخابات يوم غد الثلاثاء الموافق 6 يونيو 2023، وذلك في فرع مطار الكويت الدولي T1 (قاعة الوصول) على مدار الساعة، بالإضافة إلى فرع الأفنيوز من الساعة 10:00 صباحا إلى الساعة 10:00 مساء، وفرع الخيران من الساعة 10:00 صباحا إلى الساعة 10:00 مساء.



كما يمكن للعملاء الحصول على الخدمات المصرفية من خلال فروع الخدمة الذاتية التي توفر أفضل الخدمات المصرفية للعملاء على مدار الساعة في عدد من الفروع منها: الفرع الرئيسي، فرع حولي شارع بيروت، فرع الجهراء، فرع خيطان، فرع السالمية وفرع الدائري السادس وفرع الفحيحيل مجمع أجيال وفرع شارع فهد السالم، وكذلك أجهزة السحب والإيداع الآلي التابعة للبنك والتي توجد في مختلف مناطق الكويت.



ويعلن البنك أيضا عن استمرار تقديم خدماته على مدار الساعة عبر القنوات الإلكترونية والرقمية، وهي خدمة الفيديو المباشر عبر تطبيق البنك CBK mobile والموقع الإلكتروني www.cbk.com، إضافة إلى مركز خدمة العملاء والتواصل عبر خدمة الواتساب على رقم 888225-1، الذي يستقبل اتصالات العملاء على مدار الساعة، ويقوم بالرد على استفساراتهم وتقديم الخدمات لهم في أسرع وقت من خلال فريق عمل مؤهل، هذا وسيباشر أنشطة أعماله المعتادة يوم الأربعاء الموافق 7 يونيو 2023.