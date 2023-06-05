في إطار حرصه على مكافأة عملائه، أعلن بنك الخليج عن أسماء 10 فائزين بـ 1000 دينار لكل منهم، في سحب الدانة عن شهر مايو الماضي، وهم:



محمود يوسف الإبراهيم، ريم عبداللطيف شخير روضان، هاشم فيروز دلواي، ناصر سعيد علي العجمي، حميدة غلوم حسن اليوسفي، محمد لافي علي الغواص الرشيدي، عبدالله نايف مرضي العجمي، هدى سلمان علي بوحمد، مكيه يوسف حسن محمد علي، إيمان حسين عبدالرضا الميل.



يذكر أن 30 سبتمبر المقبل الفرصة الأخيرة للإيداع والمشاركة في السحب السنوي الكبير لحساب مليونير الدانة للفوز بجائزة مليوني دينار، والذي يقام في تاريخ 18 يناير 2024 بحضور ممثلي وزارة التجارة والصناعة، وشركة آرنست أند يونغ، علما أن بنك الخليج رفع قيمة الجائزة مؤخرا من 1.5 إلى 2 مليون دينار، في إطار حرص البنك على مكافأة عملائه، وتشجيع ثقافة الادخار في المجتمع.