تضع معايير جديدة للقيادة على الطرق الوعرة والتكنولوجيا والفخامة



أعلنت شركة الملا وبهبهاني للسيارات، الموزع المعتمد لسيارات ألفا روميو، كرايسلر، دودج، جيب، رام، فيات، أبارث وموبار️، عن إطلاقها «جراند واجونير» الجديدة كليا من «جيب»، أكثر سيارات الدفع الرباعي فخامة وتقدما من الناحية التكنولوجية في تاريخ العلامة التجارية.



جاء الكشف خلال معرض الملا أوتوشو في 360 الكويت بحضور جيمس هولتسنايدر القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأميركية بالكويت، وأعضاء مجلس إدارة شركة الملا وبهبهاني للسيارات طلال بهبهاني وعماد فليحان.



وتعليقا على الحدث، قال عماد فليحان: يسعدنا أن نعلن عن إطلاق سيارة جراند واجونير الجديدة كليا في الكويت، وهي أكثر سيارات الدفع الرباعي فخامة وتقدما من الناحية التكنولوجية في تاريخ علامة جيب الأسطوري الممتد على مدى 80 عاما، خلال معرض الملا أوتو شو.



وأضاف: نحن في شركة الملا وبهبهاني نفخر بكوننا الشركة الرائدة التي تقدم سيارات جديدة ومبتكرة لعشاق السيارات في الكويت، وتعود شراكتنا مع مصنعي السيارات الأمريكيين إلى عقود عديدة، ونحن نلتزم بتقديم التميز والاحتراف والابتكار عبر مجموعة علاماتنا التجارية المتنوعة ونقلها إلى آفاق جديدة في صناعة السيارات.



وتجسد «جراند واجونير» الفخامة والمغامرة بثلاثة أنظمة دفع رباعي وهيكل جديد تماما يوفر أداء مثاليا للقيادة على الطرق، ويكتمل التصميم الخارجي الجريء والمميز بمستويات عالية من الحرفية في المقطورة الداخلية، مع مقاعد فاخرة مكسوة بجلد باليرمو وقمرة قيادة رقمية بالكامل بتقنيات متطورة تم تقديمها بشكل رائع لسهولة الاستخدام.



وتقدم سيارة الدفع الرباعي الأيقونية تجربتها الأكثر رحابة وراحة على الإطلاق، حيث يتيح كل مقعد تجربة من الدرجة الأولى بمقاعد كابتن تشيرز في الصفين الأمامي والثاني، ومقاعد تتسع لما يصل إلى ثمانية ركاب وصف ثالث فسيح.



وتمتاز «جراند واجونير» الأكثر تطورا من الناحية التكنولوجية بابتكارات الجيل القادم من التقنيات الحديثة بما فيها نظام «يوكونيكت 5»، ومجموعة من شاشات العرض الرقمية التي تصل مساحتها الإجمالية إلى 75 بوصة، بما في ذلك الشاشات الممتدة على طول لوحة القيادة الأمامية والتي يصل مساحتها الإجمالية إلى 45 بوصة، ونظام «تلفاز فيرست فاير»، ومرآة الرؤية الخلفية الرقمية وكاميرا مراقبة المقعد الخلفي الحصرية.



توفر جراند واجونير أكثر من 120 وظيفة للسلامة والأمان، تتضمن استخدامات مبتكرة للتقنيات التي تعمل على تحسين التفاعل بين السائق والسيارة والطريق.



وتأتي جراند واجونير مجهزة بمجموعة من أنظمة السلامة الرائدة في فئتها، والتي تعزز مجال رؤية السائق وتساعد على تسهيل رؤية لوحة التجهيزات مع تمكين وظائف مساعدة السائق لتجنب التصادمات بما في ذلك نظام مساندة السائق النشط، مساعد القيادة الذاتية النشط بدون استخدام اليدين، نظام الرؤية الليلية وتعقب المشاة والحيوانات، نظام تفادي الاصطدام عند التقاطعات، نظام الكشف عن نعاس السائق، نظام المرآة الرقمية للرؤية الخلفية، ونظام كاميرا الرؤية المحيطية.



هذا، وتعاونت جراند واجونير مع شركة ماكنتوش المنتجات والأنظمة الصوتية الأميركية فائقة الجودة لابتكار لتقديم نظام صوتي حصري عالي الدقة للسيارة لأول مرة.



ابتكرت شركة ماكنتوش المنتجات والأنظمة الصوتية الأميركية فائقة الجودة والمصنعة يدويا والمخصصة للمنازل والحفلات الموسيقية واللحظات المميزة في تاريخ الموسيقى بجميع أنحاء العالم على مدار أكثر من 70 عاما.



وعززت ماكنتوش أنظمة «واجونير» بتقنياتها الحائزة على براءة اختراع لتتيح إحساسا بالاتساع وتعكس الأجواء الموسيقية بشكل واقعي - سواء كانت حفلة موسيقية أو استوديو تسجيل.



وبالاقتران مع جودة الصوت الفائقة، تتميز شعارات ماكنتوش على شبكات المكبرات الصوتية في الأبواب بإضاءة خلفية باللون الأزرق المميز للعلامة التجارية، مما يعزز أجواء الإضاءة المحيطية المخصصة في المقصورة.



وفي ابتكار آخر رائد في القطاع، تم تجهيز سيارة جراند واجونير بمحرك هيوريكين سعة 3.0 لتر الجديد مع التوربو مزدوج.



ويأتي المحرك بستة أسطوانات في خط مستقيم ويطلق انبعاثات أقل ويستهلك وقودا أقل مقارنة بالمحركات الأكبر، لكنه رغم ذلك يولد قوة تضاهي قوة محركات V8.