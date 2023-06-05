من منطلق ضمان حقوق المساهمين واتباع أفضل الممارسات التي تسهم بمزيد من العدالة والشفافية، وبناء على الممارسة العملية لتطبيق أحكام الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية، أصدرت هيئة أسواق المال القرار رقم 80 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض أحكام الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.



وتتبلور أبرز التعديلات في القرار سالف الذكر بشكل رئيسي على ما يلي:



٭ متطلبات مستند عرض الاستحواذ ومستند عرض الشراء الجزئي، إذ تمت إضافة بند الخطط المستقبلية للشركة محل العرض.



٭ الأحكام الخاصة بحالات الإعفاء من تقديم عرض استحواذ إلزامي، إذ تم تعديل البند رقم 7 ليشمل الإعفاء للمجموعة الاستثمارية التابعة للشخص سواء كان طبيعيا أو اعتباريا، وإضافة البند رقم 16 ليشمل عرض الشراء الجزئي.



٭ توضيح الإجراء المتبع للأشخاص المسيطرين الراغبين في إنقاص ملكيتهم بنسبة تتجاوز نسبة البيع المسموح بها المشار إليها بالمادة 3-6-2 من الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) دون أن تنخفض ملكياتهم لنسبة تقل عن 30% في الشركة محل السيطرة.



٭ تعديل الإجراء رقم 6 من الملحق رقم 11 «إجراءات تنفيذ عمليات الانقسام» من الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية المشار إليها، لنشر مشروع عقد الانقسام ومرفقاته والمستندات المتاحة للاطلاع عبر الموقع الإلكتروني للشركة محل الانقسام.



وتأتي هذه التعديلات انطلاقا من سعي الهيئة المستمر لتحسين وتطوير أحكام اللائحة التنفيذية فيما يتعلق بعمليات الاندماج والاستحواذ والانقسام وعرض الشراء الجزئي.