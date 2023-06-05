قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن مؤشر الدولار الأميركي تراجع خلال الأسبوع الماضي، ووصل في آخر تداولاته إلى نحو 104.01، إذ تراجع اليورو أمام الدولار الأميركي لينهي تداولات الأسبوع مغلقا عند مستوى 1.0706، بينما ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي بنسبة 0.91% لينهي تداولات الأسبوع مغلقا عند 1.2448.



في حين انخفض الدولار الأميركي مقابل الين الياباني إلى ما دون حاجز 140.00 هذا الأسبوع، ووصل في آخر تداولاته عند مستوى 139.91، وفي ذات الوقت، أنهت الأسهم تداولات الأسبوع بأداء متباين إذ ارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنحو 3.04%، بينما ارتفع مؤشر نيكاي 225 بنسبة 0.43%. وأخيرا، انخفض مؤشر يوروستوكس 50 بنسبة 0.40%.



ثقة المستهلك الأميركي



وأشار تقرير الوطني إلى أن ثقة المستهلك في الولايات المتحدة تراجعت إلى أدنى مستوياتها في 6 أشهر، بعد أن وصلت قراءة مؤشر كونفرنس بورد إلى 102.3 في مايو، أي أدنى بقليل من القراءة السابقة البالغة 103.7. وكشف التقرير عن تزايد حالة عدم اليقين حول الاقتصاد، وتحديدا فيما يتعلق بالتوظيف وآفاق النمو.



وصرح أتامان أوزيلديريم، المدير الأول للاقتصاد في كونفرس بورد: «أصبحت نظرة المستهلكين للظروف الحالية أقل تفاؤلا إلى حد ما بينما ظلت توقعاتهم قاتمة». وشهد تقييم ظروف التوظيف أكبر انخفاض، حيث أفاد المستهلكون بأن «توافر» الوظائف قد انخفضت بنسبة 4% مقابل 47.5% في أبريل إلى 43.5% في مايو.



وأخيرا، أضاف أوزيلديريم، «أصبح المستهلكون أيضا أكثر تشاؤما تجاه ظروف العمل المستقبلية، ما أثر على مؤشر التوقعات».



«الفيدرالي».. ورفع الفائدة



وفي سياق آخر، قال تقرير الوطني إن التصريحات الأخيرة لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي فيليب جيفرسون كشفت عن أنه يؤيد إيقاف دورة رفع سعر الفائدة مؤقتا في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة القادم.



وتعليقا على أسعار الفائدة، قال جيفرسون: «إن وقف رفع سعر الفائدة في الاجتماع المقبل سيفسح المجال أمام اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لملاحظة المزيد من البيانات قبل اتخاذ قرارات بشأن مدى ثبات السياسة الإضافية»، إلا أنه حذر من أنه لا ينبغي تفسير قرار الفيدرالي الأميركي بشأن الإبقاء على سعر الفائدة ثابتا بالاجتماع المقبل على أنه «الوصول لمعدل ذروة رفع الفائدة».



رفع سقف الدين



ولفت التقرير إلى أنه بعد فترة من المفاوضات المكثفة، توصل الرئيس جو بايدن والجمهوريون بقيادة كيفن مكارثي إلى اتفاق لرفع سقف الدين قبل الموعد النهائي.



وستشهد الاتفاقية تعليق سقف الدين حتى يناير 2025، ما يعني أن الرئيس بايدن لن يضطر للتعامل مع هذا المأزق والسياسة المحيطة به في العام 2024 الذي يعتبر عاما محوريا للانتخابات.



وبالإضافة إلى ذلك، يحتفظ الرئيس بايدن والديمقراطيين بمقتضى هذا الاتفاق بجميع البنود في قانون الحد من التضخم، فيما يعد انتصارا لهم من الناحية الاقتصادية حيث حاول الجمهوريون منذ فترة طويلة تغيير أو إلغاء القانون.



وعلى الرغم من ذلك، اكتسب الجمهوريون زخما قويا، فبموجب الاتفاقية سيظل الإنفاق غير الدفاعي ثابتا نسبيا في السنة المالية 2024 ويزيد بنسبة 1% في السنة المالية 2025 بحد أقصى، وعلى مدى السنوات الست المقبلة.



وبالإضافة إلى ذلك، تتضمن الاتفاقية تسريع بناء خط أنابيب الغاز في ولاية فرجينيا الغربية وهو المشروع الذي شهد معارضة شديدة من الديموقراطيين منذ فترة طويلة.



كما سيتم تقليص بعض النفقات الأخرى مثل إقرار بعض التخفيضات الضريبية، واسترداد الأموال التي كانت مخصصة لمكافحة جائحة كوفيد-19 ولم تستخدم، وبعض شروط العمل الإضافية وبعض شروط العمل الإضافية لبرامج المعونة الغذائية، ما سيجعل إمكانية الوصول إلى قسائم الطعام أكثر صعوبة.



وفي المقابل، أكد الجمهوريون في مجلس النواب أن الصفقة ستحافظ على التمويل الكامل للرعاية الصحية للمحاربين القدامى، وستزيد الدعم لصندوق التعرض للسموم التابع لقانون PACT وأخيرا، ستضمن الصفقة استئناف سداد قروض الطلاب بنهاية الصيف بعد قرار بايدن بإيقافها مؤقتا خلال ذروة الجائحة في العام 2020، إلا أن الجمهوريين لم يتمكنوا من التخلص من خطة بايدن لتقديم ما يصل إلى 20 ألف دولار لتخفيف عبء الديون للمقترضين المؤهلين لسداد مدفوعات قروض الطلاب، وخطة السداد المعتمدة على الدخل والتي تفيد الأسر ذات الدخل المنخفض من الناحية الاجتماعية والاقتصادية.



تباطؤ التضخم بمنطقة اليورو



انخفض معدل التضخم السنوي وفقا لمؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو إلى 6.1% في مايو مقابل القراءة السابقة التي بلغت 7.0%، متجاوزا بذلك توقعات السوق التي أشارت إلى إمكانية وصول قراءة المؤشر إلى 6.3%، بالإضافة إلى ذلك، انخفض مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي على أساس السنوي إلى 5.3% في مايو مقابل 5.6% في أبريل، متجاوزا مرة أخرى التوقعات البالغة 5.5%.



وشهدت أكبر اقتصادات الكتلة، ألمانيا وفرنسا، تباطؤ وتيرة نمو الأسعار بصورة ملحوظة. وعلى الرغم من ذلك، أشارت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إلى أنه لا يزال «لدينا مساحة لرفع أسعار الفائدة إلى مستويات تقييدية».



ولا تزال الأسواق تسعر رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع القادم للبنك المركزي الأوروبي بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين وتعليقات لاجارد.



وأنهى زوج العملات اليورو مقابل الدولار الأميركي تداولات الأسبوع بالتراجع وصولا إلى 1.0706.