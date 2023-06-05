نجلاء الصقر: البنك يولي أهمية كبرى للارتقاء بقدرات موظفيه ويسخّر كل الإمكانيات لتطورهم المهني



إيمانا منه بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري وقناعته الراسخة بضرورة تطوير موظفيه بصورة مستمرة، أعلن بنك الكويت الوطني عن تدشين الدفعة الثامنة من برنامجه الخاص بتطوير القيادات المصرفية الشابة، وذلك بالتعاون مع كلية إدارة الأعمال IE Madrid.



يستمر البرنامج على مدار 6 أشهر، ويشمل موظفي الفروع الخارجية للبنك، ويتضمن العديد من المحاور أهمها الاتجاهات التقنية، والتفكير التصميمي، وإدارة التغيير، والاستراتيجية، ومهارات التفاوض، والقيادة الإيجابية والتحول الرقمي.



كما سيعمل المشاركون في البرنامج ضمن فرق لتقديم حلول وأفكار مبتكرة، ويتم اختيار فائز منها في نهاية البرنامج من قبل لجنة التحكيم المكونة من الإدارة التنفيذية للبنك وممثلي كلية إدارة الأعمال IE Madrid.



وبهذه المناسبة، قالت نجلاء الصقر، مديرة إدارة المواهب والتطوير في الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني: يستهدف البرنامج بصورة أساسية تحفيز المتدربين على إطلاق قدراتهم والانتقال إلى الجمع بين المهارات التقنية ومهارات القيادة وصولا إلى تنمية التفكير القيادي الاستراتيجي عند استكمال البرنامج.



وأشارت إلى أن بنك الكويت الوطني يولي أهمية كبرى للارتقاء بقدرات موظفيه، ويسخر كل الإمكانيات للمساهمة في تطورهم المهني، وذلك عبر توفير برامج التدريب والتطوير بالتعاون مع أعرق المؤسسات التعليمية حول العالم، وذلك من أجل مواكبة أبرز التغييرات التي تشهدها الصناعة المصرفية.



وشددت الصقر، على أن البنك يسعى دائما لتحفيز الطاقات الإبداعية داخل موظفيه، وهو ما ينعكس إيجابيا على أدائهم، ويضع البنك في مكانة رائدة على المستويين المحلي والإقليمي.



يعتبر برنامج تطوير القيادات المصرفية الشابة جزءا من جهود البنك المستمرة في تنمية رأس المال البشري وتنمية المواهب وإعداد كوادر قيادية في المستقبل قادرة على استكمال مسيرة البنك الناجحة والممتدة على مدار عقود طويلة.



الجدير بالذكر، أن كلية إدارة الأعمال IE Business School Madrid التي تأسست في 1973 تعد واحدة من أكبر كليات إدارة الأعمال في العالم، حيث تحل بشكل دائم في قمة التصنيف العالمي المعترف به من قبل المجلات والصحف العالمية مثل فوربس وذي إيكونوميست وفايننشال تايمز وبلومبيرغ.