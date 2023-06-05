في إنجاز جديد يؤكد ريادته على المستويين المحلي والعالمي، منحت مؤسسة غلوبل فاينانس العالمية بنك بوبيان جائزة «أفضل بنك إسلامي للخدمات المصرفية الشخصية» على مستوى العالم لعام 2023 ضمن جوائزها الخاصة بالبنوك في الكويت والمنطقة وعالميا، وهو تأكيد يبرز جهود البنك المستمرة للارتقاء بمستوى خدماته المصرفية.



وبهذه المناسبة، أعرب رئيس الخدمات المصرفية الخاصة والشخصية في بنك بوبيان عبدالله المجحم ، عن شعوره بالفخر إزاء تلك الاعترافات العالمية التي حصل عليها البنك والتي تأتي تكليلا للمضي قدما والتجسيد الحقيقي لجهود البنك المتواصلة نحو الاستثمار في توفير أفضل الخدمات المصرفية، لاسيما الخدمات الرقمية.



وأضاف: إن حصولنا على هذه الجائزة لم يكن وليد الصدفة، بل هو نتاج الجهود التي بذلت في السنوات الأخيرة والمتابعة المستمرة لتوفير المزيد من المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجات العملاء وتجعل حياتهم أكثر سهولة.



وأوضح المجحم أن بنك بوبيان يعمل دائما على توفير خدمات ومنتجات قائمة على الابداع والابتكار لتتماشى مع متطلبات وتوجهات العملاء وهو ما يعكس التزامه بتكوين شراكات استثنائية وبناء علاقات قوية وطويلة المدى مع عملائه مبنية على الثقة المتبادلة.



وأكد المجحم أن الفترة الأخيرة شهدت نهجا متطورا لخطط موسعة معتمدة على مجموعة من الركائز الأساسية من أهمها التحول الرقمي تمهيدا لانطلاقة نمو وتطور سريعة سنشهدها على مدار السنوات المقبلة لتطوير الصناعة المصرفية الإسلامية.



وأضاف: نجحنا خلال الفترة الماضية في تقديم مجموعة من الحلول المصرفية الرقمية المميزة وكذلك منتجات تقليدية مقدمة إلى شريحة كبيرة من عملائنا وتتماشى مع تطلعاتهم واحتياجاتهم في مختلف نواحي الحياة، آملين الاستمرار في تحقيق المزيد من النمو الرقمي المستدام بما يعزز تغيير المفهوم التقليدي للخدمات المصرفية بجانب الحفاظ على ثقة عملائنا في أعلى المستويات.



وأوضح المجحم أن بنك بوبيان كان له السبق في وضع أساسيات التحول الرقمي وتقديم حلول رقمية استطاعت ان تترك بصمتها وتحدث فارقا في القطاع المصرفي الإسلامي، وبات لبوبيان تأثير مصرفي ورقمي واضح في صنع مستقبل واعد على مستوى الكويت والمنطقة ككل، لاسيما في ظل حدة التنافس بين قطاعات الأعمال.



وأشار الى أن السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعا غير مسبوق في قاعدة عملاء بنك بوبيان الذين يستخدمون الحلول المصرفية لاسيما الرقمية، وهو ما ارتبط بالنمو الكبير في عدد العملاء وعدد العمليات المصرفية باستخدام كل القنوات.



وتكتسب جوائز غلوبل فاينانس أهمية خاصة، لاسيما أنها تأتي من قبل مؤسسة عالمية معروف عنها الحيادية التامة والاختيار بناء على معايير صارمة ودقيقة، إلى جانب كون الجائزة التي حصدها البنك تؤكد المكانة التي بات البنك يحتلها عالميا.