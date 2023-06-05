قالت 5 مصادر لـ «رويترز» إن مسؤولين كبارا من نحو عشرين من أجهزة المخابرات الكبرى في العالم عقدوا اجتماعا سريا على هامش اجتماعات حوار «شانغري-لا» الأمني الذي عقد في سنغافورة مؤخرا.



وأضافوا ان هذه الاجتماعات تنظمها حكومة سنغافورة وتعقد سرا في مكان منفصل إلى جانب القمة الأمنية منذ عدة سنوات.



ولم يتم الكشف عن هذه الاجتماعات من قبل.



وشاركت مديرة المخابرات الوطنية الأميركية أفريل هينز في الاجتماع السري ممثلة للولايات المتحدة في حين كانت الصين من بين الدول الأخرى الحاضرة، على الرغم من حالة التوتر بين القوتين الكبيرتين.



وقال مصدر هندي إن سامانت جويل مدير جهاز المخابرات الهندية والمسؤول عن البحث والتحليل، حضر الاجتماع أيضا.



ولفت شخص مطلع على المناقشات ان «الاجتماع عنصر مهم على أجندة الظل الدولية.. وبالنظر إلى مجموعة البلدان المعنية فإن هذا ليس اجتماعا مخابراتيا بل بالأحرى وسيلة لتعزيز فهم النوايا وبواطن الأمور على نحو أعمق».



وتابع: «هناك شفرة غير معلن عنها بين أجهزة المخابرات تتمثل في أن بوسعهم التحدث عندما تكون هناك صعوبة في التواصل والتعامل الديبلوماسي.. إنها عامل مهم للغاية خلال أوقات التوتر واجتماع سنغافورة يساعد في تعزيز ذلك».



وأحجمت المصادر الخمسة التي ناقشت الاجتماعات عن الكشف عن هويتها بسبب حساسية الأمر.



من جهته، أوضح متحدث باسم وزارة الدفاع في سنغافورة إنه في أثناء حضور حوار «شانغري-لا» الأمني «ينتهز المشاركون ومنهم مسؤولون كبار من وكالات المخابرات الفرصة للاجتماع مع نظرائهم».



وقال الشخص المطلع على الاجتماعات إنه على الرغم من توافر القليل من التفاصيل، برزت خلال تلك المحادثات التي عقدت يوم الجمعة الماضي قضيتا الحرب في أوكرانيا والجرائم العابرة للحدود.



وعقد رؤساء أجهزة المخابرات اجتماعا غير رسمي مساء الخميس الفائت.



وقال أحد المصادر إنه لم يحضر أي ممثل عن روسيا، وحضر فولوديمير إتش.



هافريلوف نائب وزير الدفاع الأوكراني هذا الحوار، لكنه ذكر أنه لم يحضر اجتماع أجهزة المخابرات.