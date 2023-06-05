قال وزير السكك الحديدية في الهند أشويني فايشناو، إن السبب وراء حادث تصادم القطارات الكارثي في منطقة باناغلور​​ بولاية «أوديشا» شرقي البلاد، والذي تسبب في مقتل ما لا يقل عن 275 شخصا وإصابة أكثر من 1000 آخرين، حدوث عطل فني.



وأضاف الوزير الهندي - حسبما نقلت قناة «إن دي تي في» الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - امس، أن السبب الجذري وراء حادث القطارات مرتبط بشكل مباشر بنظامي الإشارة والتشابك الإلكتروني، موضحا أن نظام التشابك الإلكتروني الذي يعمل كآلية أمان لمنع الاصطدامات وتضارب الحركة بين القطارات تعرض لخلل أدى في النهاية إلى وقوع الحادث المأساوي.



وقال فايشناو إنه تم التأكد من سبب وقوع الحادث والمسؤولين عنه، مضيفا أن التحقيقات لاتزال جارية.



ويعتبر هذا الحادث من أسوأ حوادث السكك الحديدية في الهند منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، وتم تصحيح عدد القتلى الذي ورد في وقت سابق، ليصير 275 بدلا من 288، بحسب تصريحات براديب كومار جينا، كبير أمناء ولاية أوديشا، لوكالة أنباء «آسيان نيوز إنترناشونال»، موضحا أن السبب وراء ذلك هو عد بعض الجثث مرتين.



وأشار إلى أنه تم التعرف على 88 جثة حتى الآن بعد تحميل قوائم وصور القتلى على مواقع إلكترونية حكومية.



وفي السياق نفسه، نشرت السلطات الهندية معدات ثقيلة لإصلاح خطوط السكك الحديدية عقب الحادث بالتزامن مع بدء تحقيق رفيع المستوى بشأن الحادث المأساوي.



وأفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء بانتهاء البحث عن ناجين، وأنه تم انتشال جميع الجثث.



وقالت شركة السكك الحديدية الهندية في بيان، إنه يتم استخدام الرافعات لرفع الحطام، حيث يشارك أكثر من ألف عامل من أجل تسريع جهود الإصلاح والترميم.