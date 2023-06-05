تراجعت حدة التوتر بشكل طفيف في السنغال غداة صدامات أدت إلى سقوط مالا يقل عن 15 قتيلا إثر حكم بالسجن مدة عامين على المعارض والمرشح الرئاسي عثمان سونكو.



ورغم هذا الهدوء النسبي الحذر، بقيت قوات الأمن منتشرة في كل مكان في العاصمة داكار، كما انتشر الجيش حول عدد من النقاط الاستراتيجية.



وقال وزير الداخلية انطوان ديومي إن هناك «تراجعا في حدة» التظاهرات.



ولفت إلى انه تم اعتقال «حوالى 500 شخص» منذ بدء الحركة الاحتجاجية، موضحا أن عملية الاعتقال طالت أعضاء في أحزاب سياسية لكن معظم الموقوفين لا ينتمون إلى أحزاب.



وأضاف أن السنغال تعرضت لهجوم من قبل «قوات غامضة»، مشيرا أن «هناك تأثيرا أجنبيا والبلد هو الذي يتعرض لهجوم».



وتابع أن «منشآت حيوية» استهدفت لإحداث «فوضى»، مشيرا خصوصا إلى محطة لإنتاج المياه.



من جهتها، قالت وزيرة السياحة السنغالية مامي مباي نيانغ «لن نستسلم لهذه الجماعات أو هؤلاء الأجانب الذين جاءوا لنهب بلادنا».



ومنذ الخميس الماضي، تعرضت ممتلكات عامة وخاصة للنهب والسرقة بما في ذلك مصارف ومحلات تجارية في ضواحي دكار.



وتظهر آثار الاشتباكات واضحة في بعض الشوارع من سيارات متفحمة إلى إطارات محترقة وحجارة كبيرة متناثرة على الطرقات.



وقالت الولايات المتحدة إنها «تشعر بالقلق والحزن» ازاء العنف ودعت للعودة الى الهدوء.



ودعا المجتمع الدولي وممثلو الاتحادات ونجوم كرة القدم إلى ضبط النفس ووضع حد للعنف في هذا البلد الذي يعتبر واحة للاستقرار في غرب إفريقيا.



ولاتزال شبكات عدة للتواصل الاجتماعي من بينها فيسبوك وواتساب وتويتر، مقطوعة، بموجب إجراء حكومي يهدف إلى وقف «نشر رسائل الكراهية والتخريب» كما قال وزير الداخلية.



ويجرد حكم القضاء سونكو من أهليته للترشح للانتخابات.



وهو يؤكد منذ بداية القضية أن الأمر ليس سوى مؤامرة دبرها الرئيس ماكي سال لإبعاده سياسيا.