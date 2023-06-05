طالبت «هيئة التفاوض» السورية المعارضة بإصلاح أخطائها السياسية وتمسكها بالقرار الأممي «2254» لحل الأزمة السورية.



وجاء في بيان للهيئة، صدر في ختام اجتماعاتها في مدينة جنيف السويسرية أمس، أنه يجب إعادة النظر في الممارسة السياسية والإحجام عن ممارسة التدمير الذاتي.



وربط البيان الختامي بين عملية الإصلاح والعلاقة مع المجتمع المدني.



ويأتي ذلك عبر «صياغة علاقة صحية بين المجتمع السياسي والمجتمع المدني»، ودعم الهيئة لأي تحرك من شأنه تعزيز استقلالية المجتمع المدني وزيادة فعاليته.



ويأتي اجتماع الهيئة، في ظل تطورات سياسية عديدة يشهدها الملف السوري، أبرزها إعادة منح الجامعة العربية مقعد سورية إلى حكومة دمشق.



وهذا أول اجتماع لـ«هيئة التفاوض السورية» بحضور جميع مكوناتها منذ 2019.



وشارك إلى جانب المكونات السياسية لـ«هيئة التفاوض» ممثلو فصائل المعارضة أيضا، فضلا عن مشاركة رئيس «الائتلاف الوطني» سالم المسلط، وشخصيات مستقلة.



وأشار البيان إلى تمسك الهيئة بالقرار الأممي «2254»، معتبرا أن تنفيذه بشكل كامل هو الكفيل بالقضاء على الإرهاب وضمان انسحاب القوات الأجنبية والميليشيات من الأراضي السورية.



وحول اللاجئين السوريين وعودتهم إلى مدنهم، دعا البيان إلى ضرورة تضافر الجهود الوطنية والأممية في هذا الملف، مدينا في الوقت نفسه الانتهاكات والممارسات العنصرية بحقهم.



كما تضمن البيان الحديث حول قضية المعتقلين والمغيبين قسريا.



وعد البيان هذه القضية أساسا لأي إجراء إنساني لبناء الثقة نحو تنفيذ القرار «2254»، وأنها قضية وطنية وتعتبر الأهم لدى السوريين عموما، وأسر الضحايا والمعتقلين خصوصا.



كما اعتبر أنها أساس لبناء ثقة السوريين بجدوى الحل السياسي ويجب إبعادها عن أي تسييس.