النظام الغذائي للأطفال في الصيف



بعض قواعد التغذية الصحية للأطفال في فصل الصيف:



- من الضروري زيادة كمية البروتين في النظام الغذائي للأطفال؛ لأن الأحماض الأمينية مادة ضرورية لتركيب البروتين في الجسم، خاصة في فترة النمو.



- الحد من محتوى ما يُسمى بـ «السعرات الحرارية الفارغة» في حمية الأطفال، والموجودة في البسكويت والكعك والحلوى وغيرها. وبدلا من ذلك يوصي استبدالها بالخضراوات والفواكه الغنية بالفيتامينات والعناصر المعدنية.



- يجب أن تكون كمية السعرات الحرارية في غذاء الأطفال اليومي أعلى بمقدار 15-20% من المعدل المعتاد، لكي يحصل الطفل على طاقة إضافية.



المصدر: «RT»