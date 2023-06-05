صيوان: «لمسنا دعم الشحومي في الماضي وشكراً لدعمه الفوري»



يعقوب العوضي



تتواصل منافسات بطولة الأندية الآسيوية الـ 25 لكرة اليد والمقامة في أصفهان – إيران اليوم بلقاء مهم يجمع كاظمة (4 نقاط) مع الريان القطري (الرصيد نفسه) في الـ 4 مساء ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة (أ)، فيما يلتقي الكويت (4 نقاط) مع طشقند الأوزبكي (نقطة واحدة) في الـ 2 ظهرا ضمن ضمن منافسات المجموعة (ب).



وكانت الفرق قد خلدت إلى الراحة أمس بعد الجولة الثالثة التي حقق فيها «البرتقالي» فوزه الثاني على حساب عمان العماني بنتيجة 34-31 فيما خسر الكويت من الدحيل القطري بنتيجة 35-38.



وتبدو حظوظ «البرتقالي» قائمة في التأهل بشرط تحقيق الفوز اليوم على الريان، والذي سيكون بمنزلة اجتياز مسافة كبيرة نحو الأدوار الإقصائية بينما سيضطر حامل اللقب الكويت إلى انتظار نتائج المنافسين الدحيل والنجمة البحريني، حيث إن تعثر أحدهما يعني تأهل الكويت رغم صعوبة الوضع.



منتخب الشباب



في السياق ذاته، تستمر المرحلة الثانية من إعداد المنتخب الوطني للشباب في معسكره الداخلي في «أرينا مول» تمهيدا للمغادرة في 7 الجاري إلى سلوفينيا لمباشرة المرحلة الأخيرة من استعداداته لكأس العالم للشباب المقررة في ألمانيا واليونان، وفي هذا الصدد، أكد المدرب الوطني فيصل صيوان، أن الجانب البدني وزيادة قوة التحمل تحتاج الى التركيز في الفترة الحالية، حيث إن الجانب التكتيك متطور لدى اللاعبين وسيتم تعزيزه في المرحلة المقبلة من فترة الإعداد.



وتابع: «تدريباتنا على فترتين صباحية ومسائية والهدف تهيئة اللاعبين بدنيا حيث كثفنا التدريبات في صالة رفع الأثقال وتقوية العضلات».



وتحدث صيوان عن مسيرة رئيس الاتحاد السابق الفريق ركن متقاعد ناصر صالح بومرزوق، مشيدا بما قدمه لكرة اليد الكويتية، كما أثنى على الدعم الفوري من قبل رئيس الاتحاد الحالي أحمد الشحومي، وقال: «الشحومي من محبي كرة اليد وقد لمسنا دعمه في نادي القرين في الماضي والآن نرى لمساته على منتخب الشباب ونتطلع للمزيد في المستقبل القريب».