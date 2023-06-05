هادي العنزي



تعاقد مجلس إدارة نادي الصليبخات برئاسة سعد عناد، مع المدرب البرتغالي انتونيو ميراندا ليتولى مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم، تحضيرا للموسم الكروي المقبل.



وقد جاء التعاقد مع ميراندا خلفا للمدرب الوطني مالك القلاف، الذي أشرف على الفريق في الموسمين الماضيين.



وقد سبق للمدرب البرتغالي تدريب خيطان وحقق معه نقلة على صعيد المستوى الفني والنتائج.



وجاء توجه جهاز الكرة في الصليبخات برئاسة حمود ماجد إلى المدرسة البرتغالية عبر التعاقد مع عدد من المدربين البرتغاليين لجميع المراحل السنية، وذلك بعدما تم إنهاء عقود مدربي الكرة بمجرد انتهاء الموسم، كما يعكف ماجد على دراسة السير الذاتية لعدد من المحترفين، تمهيدا للتعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية.



من جهته، أكد حمود ماجد، أن الفريق الأول سيشهد تغييرات جذرية خلال الفترة المقبلة، وقال لـ «الأنباء»: «نعمل باجتهاد لإظهار «الأحمر» بأفضل صورة ممكنة الموسم المقبل، ونفاوض لاعبا عمانيا و4 لاعبين أفارقة تمهيدا للتعاقد معهم خلال الأيام القليلة المقبلة».



وأشار إلى أن الجهاز الإداري للفريق أنهى ارتباطه مع ما لا يقل عن 15 لاعبا محليا، مضيفا: «كل الشكر لجميع لاعبي الصليبخات على جهودهم خلال الفترة الماضية، ونأمل أن يتفهموا المسؤولية الكبيرة التي تنتظرنا، وسوف نسعى للتعاقد مع أفضل اللاعبين المتاح التعاقد معهم في الفترة المقبلة، بما يضمن معه ظهور الفريق بشكل مغاير كليا عما كان عليه الموسم الماضي».