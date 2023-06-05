اضافة الى تقديمها عرضها الاسبوعي الذي يمتد لثلاث ساعات، تواظب مغنية «انتي هيرو» تايلور سويفت على الحضور الى ستوديوهات «اليكتريك ليدي» في نيويورك، حيث يتوقع المتابعون انها تحضر لاطلاق البوم جديد. ورصدت مجلة «بيبول» المختصة بالمشاهير اطلالات سويفت خلال هذه الزيارات ولاحظت ان المشترك بين جميع هذه الاطلالات هو حقائب كتف بنية «كروس بودي» والتي يتراوح سعرها بين نحو 900 دولار و1700. وتساءل موقع الصحيفة عن سبب اصرارها على حمل تلك الحقيبة، مؤكدة ان الراغبات في تقليد سويفت يمكنهن الحصول على حقيبة مشابهة بأسعار لا تتجاوز 14 دولارا.