تتزايد المخاوف من تراجع معدلات الخصوبة في العالم مع ما يحمله ذلك من تبعات اقتصادية واجتماعية «وخيمة» على السكان، وفق تقرير لمجلة إيكونوميست نقله موقع «الحرة».



وتقول المجلة إن معدلات الخصوبة «انهارت»، وتتوقع أنه قبل نهاية هذا القرن، سينخفض عدد سكان كوكبنا، لأول مرة منذ انتشار الطاعون الأسود في أوروبا في القرن الـ14. والسبب في ذلك ليس ارتفاع عدد الوفيات، بل انخفاض معدل الخصوبة، وهو متوسط عدد المواليد لكل امرأة. وفي عام 2000، كان معدل الخصوبة في العالم 2.7، وهو أعلى من معدل الخصوبة الكلي اللازم للحفاظ على مستويات السكان الحالية، الذي يطلق عليه «معدل الإحلال»، ويبلغ 2.1.



واليوم، يبلغ معدل الخصوبة 2.3 وهو في حالة تراجع.



وأكبر 15 دولة بالعالم، حسب الناتج المحلي الإجمالي، لديها معدل خصوبة أقل من «معدل الإحلال». وهذا يشمل الولايات المتحدة والصين والهند، والأخيرتان تمثلان معا أكثر من ثلث سكان العالم.