داخل مصنع من الطوب الأحمر في مدينة هامبورغ الساحلية الألمانية، ينتج من قشور حبوب الكاكاو مسحوق أسود يتسم بالقدرة على مكافحة التغير المناخي.



تنتج هذه المادة التي يطلق عليها اسم «الفحم الحيوي» (بايوشار) من خلال تسخين قشور الكاكاو على 600 درجة مئوية داخل غرفة خالية من الأوكسجين.



تقوم العملية بحبس غازات الدفيئة فيما يمكن استخدام المنتج النهائي كسماد أو لإنتاج الخرسانة «الصديقة للبيئة».



وفي حين مازال مجال تصنيع الفحم الحيوي ناشئا، توفر هذه التقنية طريقة مبتكرة لإزالة الكربون من الغلاف الجوي، بحسب الخبراء.



وتشير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغير المناخي التابعة للأمم المتحدة، إلى أن الفحم الحيوي يمكن استخدامه لالتقاط 2.6 مليار من أصل 40 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون الذي ينتجه البشر سنويا، إلا أن توسيع نطاق استخدام هذه المادة مازال ينطوي على تحديات.